Documentaire ONganic foods viert vrouwelijk ondernemerschap

De Indiase Ekta Jaju heeft een grote passie voor het bouwen van een duurzame en organische community op het platteland van India. In 2015 zette ze haar bedrijf ONganic Foods op, waarmee ze oplossingen biedt voor uitdagingen in de agrarische sector.

In de documentaire ONganic Foods wordt ze gevolgd in haar dagelijkse realiteit en vertelt ze over haar drijfveren en dromen voor de toekomst. De film is onderdeel van de serie ´FIVE´, waarin vijf vrouwelijke ondernemers worden gevolgd die met hun bedrijf de missie hebben om iets bij te dragen aan hun community.

Female empowerment

Filmmaker Lisa Madison heeft zich in de twaalf jaar dat ze in het vak zit al veel bezig gehouden met verhalen over vrouwen en female empowerment. Daarnaast heeft ze altijd belangstelling gehad voor duurzame landbouw. ‘‘Ekta’s betrokkenheid bij boeren om hun verhalen uit te lichten vond ik heel bijzonder,’’ vertelt ze. ‘‘Ze is heel rustig en vastbesloten. Ze is geen luidruchtig kuddedier, dat is juist zo geweldig aan haar. Ze is zo gericht op wat ze wil en wat ze moet doen voor haar bedrijf.’’

Drijfveren

Madison heeft haar van dichtbij kunnen volgen. ‘‘Dat iemand je toelaat in haar huis, in haar leven en in haar worstelingen als bedrijfseigenaar… Dat vraagt veel van iemand. Ik ontmoette Ekta zes weken van tevoren om het verhaal te kunnen bepalen en ervoor te zorgen dat ze zich kon openstellen naar ons toe. Je moet iedere keer een manier bedenken om een relatie op te bouwen. Dat was waarschijnlijk de grootste uitdaging, om over die aanvankelijke aarzeling heen te komen die sommige mensen soms hebben om zich emotioneel bloot te geven. Zo kom je wel tot de kern van wat iemand drijft.’’

Spirituele reis

Spiritualiteit bleek een belangrijke rol te spelen Jaju’s leven als ondernemer. ‘‘Haar spirituele reis is verbonden aan haar relatie met de boeren. De boeren zitten in het landelijke gedeelte van India en het verschil tussen een goede oogst en een misoogst heeft veel invloed op hun levensonderhoud en hun familie. Het besluit van Ekta om de boeren een vaste prijs te betalen voordat het gewas geoogst wordt, om op die manier meer stabiliteit te creëren, is een geweldige realisatie.’’

Het maakproces

‘‘Documentaires maken geeft altijd een soort chaotische adrenaline kick,’’ vertelt Madison. ‘‘Maar we hebben ervan genoten. De crew was geweldig en we waren echt een goed team. We werkten zo goed samen dat ik alleen nog maar aan het roer hoefde te staan en kon vertrouwen op een goede afloop. Ik denk persoonlijk dat deze documentaire in India het mooiste is geworden van de vijf films. Dat komt grotendeels ook door onze fantastische cameraman, Rafael Medina. Wanneer je een goede samenwerking hebt, kan dat de hele film veranderen.’’

Financiële inclusie

FIVE, en daarmee ook ONganic Foods, is ontstaan uit initiatief van Mastercard. Nadat het creditcardbedrijf aankondigde 25 miljoen vrouwelijke ondernemers tot 2025 te helpen met het laten groeien van hun bedrijf, besloten ze om vijf verhalen te delen waarmee meer aandacht wordt gegeven aan ´s werelds grootste uitdagingen op het gebied van financiële inclusie. Van duurzame landbouw, tot speciaal onderwijs, diversiteit en inclusie op de werkplek. Mastercard streeft er namelijk naar om bij te dragen aan het bouwen van een digitale economie die voordelig is voor iedereen. Het verhaal van Jaju is een voorbeeld van de impact die vrouwelijke ondernemers kunnen maken.

