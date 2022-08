Duurzaam ouderschap hoeft niet duur te zijn

Zodra jullie weten dat jullie een kindje verwachten, gaat er een heel nieuwe wereld open. Er komt plots ontzettend veel op jullie af. En voor even lijkt het alsof je de komende maanden enkel nog zal werken om geld uit te geven aan alle nieuwe spullen die jullie kindje zal nodig hebben. Vinden jullie het zonde om alles nieuw te kopen? Producten die je waarschijnlijk ook nog eens wegwerpt? Gaan jullie liever bewust om met de natuur én jullie portemonnee? Een duurzame uitzetlijst en pampers? Yes please!

Een baby heeft veel nodig: luiers, een bedje, flessen, kleding… te veel om op te noemen. Wanneer je begint aan je baby-uitzetlijst lijkt die soms wel eindeloos. Hey, we feel you! Maar al die spullen hoeven niet wegwerp te zijn en hoef je ook helemaal niet nieuw te kopen. Milieubewust én betaalbaar ouderschap? Het kan! Sabine Sacher van Baby Tula heeft enkele groene tips. Zij legt je met plezier uit hoe je kan starten.

Hip tweedehands

Wanneer baby nummer 2 op komst is, zijn er sowieso een aantal spullen die je automatisch opnieuw gebruikt van baby nummer 1. Maar waarom hoef je dan persé voor je eerste baby wel alles nieuw te kopen? Niet is het korte antwoord. En daarvoor hoef je niet zelf iedere tweedehandswebsite af te schuimen. Er bestaan vandaag talloze alternatieven: gaande van interieurarchitecten die voor jou de tweedehandsmarkt afspeuren tot winkels die geboortelijsten aanbieden waar je enkel en alleen uit pre loved producten kan kiezen. Helemaal gecheckt en goedgekeurd. Geweldig, toch? En bovendien goed voor de portemonnee!

Herbruikbare luiers

Er zijn weinig zekerheden wanneer er een kindje komt, maar eentje kunnen we je alvast meegeven: een baby heeft luiers nodig. En of je nu borst- of flessenvoeding geeft, een baby gebruikt 8 tot 10 pampers per dag. Dat zijn dus een hoop pampers. De kosten per maand lopen daardoor snel op. Gelukkig kan je vandaag ook kiezen voor wasbare luiers. De meeste modellen maken gebruik van een biologisch afbreekbaar inlegvliesje dat de ontlasting opvangt. Het papier laat vocht door, maar niet de ontlasting. Is de pamper vuil? Dan gooi je het gewoon weg. Makkelijk toch? Bovendien zijn ze ook een stuk ecologischer dan hun wegwerp alternatieven!

Onderzoek stelde vast dat herbruikbare luiers beter zijn voor het milieu dan wegwerpexemplaren. En ja hoor, ook als je de energie van het wassen en het eventueel drogen meetelt. Ze veroorzaken minder afval en stoten gedurende hun hele levensduur (productie, gebruik en afvalverwerking) 1,5 tot 2,5 x minder CO2 uit dan wegwerp luiers. Verder gebruiken wasbare luiers tot 7 x minder land dan wegwerpluiers (land dat nodig is om grondstoffen te produceren). En dankzij de talloze printjes zien ze er ook hip uit. Ecologisch, goedkoper én modieus? Yes sir!

Groene kleren

Zijn al die kleine kleertjes niet vreselijk schattig? En hoewel je ontzettend veel kleren kan gebruiken van vrienden met oudere kinderen of tweedehands kan kopen, wil je misschien af en toe toch eens iets nieuws kopen. Wil je wel een bewuste keuze maken? Kijk dan even of er een GOTS-label aanhangt. Dit is een internationaal label voor biologisch textiel, opgericht in 2002 en garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Zo mogen er geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt GOTS de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer.

Natuurlijke draagzak die samen groeit met je baby

Of je nu kersvers ouder bent van een schattige newborn of van een lieve (soms koppige) peuter, je wil ze het liefst zo dicht en vaak mogelijk bij jou. Al knuffelend kan je natuurlijk moeilijk wandelen of het huishouden doen. Draagzak to the rescue! En ja hoor, ook hier heb je duurzame alternatieven. Wist je bijvoorbeeld dat Baby Tula een natuurlijke draagzakkencollectie aanbiedt? De Tula Hemp wordt gemaakt van een hennepmix stof. Deze stof is één van de sterkste natuurlijke textielsoorten op aarde.

Hennep heeft namelijk de langste levensduur van alle natuurlijke vezels en is extreem duurzaam. Dit helpt om producten te maken die lang meegaan en niet uitrekken of hun vorm verliezen door slijtage. Meer nog, de stof wordt zelfs zachter naarmate het meer wordt gebruikt. Hennep is bovendien van nature anti-microbieel en isolerend, waardoor de draagzakken koel blijven in de zomer en warm in de winter. Nog niet overtuigd? De draagzak heeft verstelbare panelen en gewatteerde zones die zorgen voor een comfortabele draagervaring voor zowel jou als je kindje: van baby tot de peuterleeftijd. Hij is dus niet alleen duurzaam, maar gaat ook nog eens lekker lang mee. Dat betekent dus veel extra knuffeltijd voor jou en je kind(je)!