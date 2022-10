In the spotlight: Corona-onderzoeker Lot gooit het roer om en wordt sieradenontwerper

Veel Gen Z en millenials zijn tegenwoordig geneigd van baan te wisselen als het werk wat ze doen niet bijdraagt aan hun levensgeluk. Zo ook Lot. Lot werkte als gezondheidswetenschapper en deed onder andere onderzoek naar COVID-19. Ze merkte dat het werk haar niet gelukkig maakte en dat haar hart ergens anders lag.

De wereld van sieraden designs, edelstenen en goud had al vanaf jongs af haar interesse. In de periode nadat ze haar baan had opgezegd, kwam deze interesse weer helemaal tot leven.

“Ik werd weer creatief, begon er veel over te lezen en raakte helemaal opnieuw geïnspireerd. Daarnaast is mijn vriend al jaren ondernemer, dus ik zag van dichtbij hoe het is om je eigen bedrijf te hebben. Alle ingrediënten voor het opzetten van mijn eigen bedrijf waren aanwezig én ik had niks te verliezen. Ik vond dat ik het op zijn minst moest proberen, hoe spannend dat ook was. De beste keuze die ik had kunnen maken!”

Never settle for less

Nooit genoegen nemen met minder, dat motto hielp Lot al op vele vlakken in het leven. Ze draagt het nu uit in haar sieradenmerk LOT96. Lot gunt haar klanten het beste van het beste en verkoopt daarom alleen sieraden in 14 en 18 karaats goud met kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde edelstenen.

“Een sieraad is heel persoonlijk en heeft bijna altijd een emotionele waarde, dus ik vind het belangrijk om echt dat speciale gevoel en exclusiviteit mee te geven. Dat zit hem vele dingen: het op de persoon afgestemde ontwerp, het type materialen, maar ook in het aanleveren van edelsteen certificaten en unieke achtergrondinformatie over het sieraad. Dit zijn dingen die je niet zomaar bij een juwelier krijgt. Waarom zou je genoegen nemen met een saaie doorsnee ring als je ook je droomring kunt creëren?”

Dit motto geldt eigenlijk voor alles in het leven, vindt Lot. Niet zomaar genoegen nemen met een baan die ‘wel oke’ is, terwijl je hart ergens anders ligt. Want, vindt ze, je leeft maar één keer, dus maak er wat moois van.

“Je zult zien dat als je hoger inzet en niet te snel genoegen neemt, je leven zoveel leuker wordt. Dat gun ik iedereen. Ik vind het mooi dat ik met mijn sieraden zo’n impact op individueel niveau kan maken en mensen er een blij en speciaal gevoel mee geef. Als iets je passie is en je ziet dat anderen er ook gelukkig van worden, dan is er niets meer dat je kan stoppen. “

Alle reacties die ze tot nu toe van klanten heeft gekregen zijn enorm motiverend. Mensen die geëmotioneerd raken bij het zien van hun sieraad, hun sieraad niet meer hebben afgedaan sinds ze het hebben, er een speciale betekenis aan geven, trouwringen die koppels voor het leven verbinden en ga zo maar door.

De start

Van sieradendesigns en edelstenen had Lot al kennis, maar verder had ze werkelijk geen idee. Hoe ze een website moest bouwen, hoe online marketing werkt, hoe je sieraden het mooiste op de foto krijgt, etc. Lot heeft zichzelf alles aangeleerd en haar eigen webshop gebouwd. Ze runt haar Google ads en social media en doet zelf de productfotografie, de inkoop van edelstenen en ga zo door. Voordat ze met LOT96 startte had ze nooit gedacht dit allemaal te kunnen en waren haar eigen gedachten soms best wel beperkend.

“Zo zie je maar dat als je uit je comfortzone gaat, je zoveel meer kunt dan je denkt.”

Maar er komt zoveel meer kijken bij ondernemen. En er gaat ook zeker in het begin wat mis. Voordat ze met LOT96 startte had ze bijvoorbeeld bedacht om vooral collectie items te verkopen en geen custom made service aan te bieden. Maar je raadt het al: al haar eerste klanten wilden juist een custom made sieraad laten maken.

“Hieruit heb ik echt geleerd hoe belangrijk het is om naar je klanten te luisteren, feedback te verzamelen en hier op in te spelen. Ik ben gelijk de custom made pagina op mijn website gaan optimaliseren en online marketing daarop gaan inzetten. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om op mijn eigen voorwaarden te ondernemen. Daarom bied ik nu een klein aantal collectie items aan én een custom made service.”

Vrouwen en ondernemen

“Ik denk dat met vrouwelijk ondernemerschap vaak wordt bedoeld dat vrouwen op een andere manier ondernemen dan mannen. In mijn omgeving merk ik dat wel enigszins, dus in dat opzicht bestaat vrouwelijk ondernemerschap.”

Over het algemeen ervaart Lot dat vrouwen meer op basis van hun gevoel en interesses ondernemen dan mannen, die juist wat zakelijker en doelgerichter kunnen zijn. Ze vindt het daarom heel fijn om met mannen te praten over ondernemerschap. Het kan je een andere, verfrissende blik geven en je kunt daarin veel van elkaar leren. Maar bovenal is het succes van ondernemerschap nooit aan geslacht gebonden, volgens Lot.

“In mijn wereld hebben mannen en vrouwen evenveel kansen om succesvol te ondernemen. Het gaat uiteindelijk om de juiste set van eigenschappen en je mindset.”

Er komt best veel op je af als je begint met ondernemen. Het is volgens Lot belangrijk om je daarom echt te focussen op de kern, op de noodzakelijke aspecten waarmee je zo snel mogelijk geld kan gaan verdienen.

“Een duur en tijdrovend brandingpakket gaat je bijvoorbeeld niet direct helpen aan je eerste klanten. Een goed product en een professioneel ogende website wel. Maak dus onderscheid tussen wat echt noodzakelijk is om je eerste klanten te krijgen en wat afleiding is. Probeer ook niet te lang wachten tot het perfecte moment, die gaat waarschijnlijk nooit komen. Vrouwen zijn vaak perfectionisten en willen alles tot in de puntjes geregeld hebben voor ze beginnen. Laat dat af en toe los en start gewoon. Je zult zien dat je gedurende het proces hele waardevolle feedback en inzichten krijgt waardoor je juist zaken kunt perfectioneren.”

De laatste en voor Lot meest waardevolle tip is om jezelf te omringen met mensen die je ondersteunen en motiveren om te doen waar jij gelukkig van wordt. Leuke reacties vanuit je omgeving maken het je zoveel makkelijker om je dromen na te jagen. Lot heeft daarin ontzettend veel geluk gehad met haar familie en vrienden.

“Maar mocht je die mensen niet in je directe omgeving hebben, zoek ze dan op. Er zijn genoeg (online) platformen voor startende vrouwelijke ondernemers waarin veel met elkaar wordt gedeeld.”

Succes creëren

“Ik ben niet zo bang om keuzes te maken en heb oog voor detail. Met deze combinatie kan ik snel inschatten wat voor stijl en sieraad bij iemand past. Bij het maken van een ‘custom made’ sieraad kan het voor mensen namelijk best lastig zijn om te weten wat ze precies willen, er zijn zoveel mogelijkheden. Tijdens een gesprek kan ik snel tot de kern komen en inschatten wat iemand mooi zou staan en bij diegene zou passen.”

Lot kijkt daarbij goed naar wat iemand draagt, wat de ondertoon van de huid is, de kleur van de ogen, in welke levensfase iemand zich bevindt en zelfs de geboortemaand en het gebruik van gerecycled goud van een dierbare spelen een rol. Echt de details. Daarnaast laat ze veel voorbeelden zien, legt combinaties van stenen bij elkaar en observeert de reacties.

“Ik merk dat mensen dat prettig vinden en we daarmee snel tot een heel concreet en uniek ontwerp komen dat écht bij die persoon past.’

Maar het is ook belangrijk om te weten waar je zelf goed in bent en wat je beter kunt uitbesteden aan mensen die er veel beter in zijn. Zo werkt Lot bijvoorbeeld samen met hele ervaren en professionele goudsmeden die haar ontwerpen tot werkelijkheid brengen.

“Dat is echt een ambacht wat je niet zomaar leert. Daardoor heb ik de tijd om me te richten op het ontwerpproces en mijn merk te laten groeien.”

Daarnaast is het belangrijk om alles te kunnen meten en veel data te verzamelen. Zo kun je met je huidige cijfers prognoses maken en daarop je keuzes baseren.

“In dit aspect komen mijn data-analyse skills als gezondheidswetenschapper weer heel goed van pas.”

Te groot dromen bestaat niet!

Voor Lot zou een sieraad ontwerpen voor een wereldberoemde celebrity echt een droom zijn.

“Beyoncé is, net als ik, groot fan van smaragden, dus zij staat op mijn nummer 1!”

Mocht je geïnspireerd zijn na dit verhaal en meer wilt weten over de mogelijkheden voor een (custom made) sieraad van LOT96, neem dan gerust contact met haar op. Lot maakt gratis en geheel vrijblijvend een ontwerp van jouw droomsieraad.