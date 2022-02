Laatste update: 05-02-2022 | 08:49 Zaaknummer: 2022026122 Datum delict: 29-01-2022 Plaats delict: Zierikzee

Een supermarkt aan de Grevelingenstraat werd op zaterdag 29 januari even voor 20.00 uur overvallen door drie daders. Het drietal ging er vervolgens met buit in onbekende richting vandoor. Ze zijn niet meer aangetroffen. Ter plaatse werd een onderzoek ingesteld. Tijdens de overval raakte niemand gewond. De overvallers waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.