Politie vindt meerdere wapens en explosieven in huis Spijkenisse

De politie heeft in een huis in Spijkenisse meerdere wapens en explosieven gevonden. De politie meldt donderdag dat een 43-jarige man is aangehouden in verband hiermee. De politie kwam naar het huis aan de Beethovenstraat na een anonieme tip over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) zijn ingeschakeld; zij kunnen de explosieven beoordelen, veilig afvoeren en onschadelijk maken.

In deze zaak is ook een bedrijfspand doorzocht. De politie vond daar materialen die gebruikt kunnen worden bij een hennepkwekerij. Die spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.