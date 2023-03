Een man is woensdagavond omgekomen doordat bij werkzaamheden een boom op hem was gevallen. De politie bevestigt een bericht van Omroep Zeeland hierover. Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur aan de Zuiddijk, in Sint Philipsland in de Zeeuwse gemeente Tholen.

De politie doet onderzoek maar gaat uit van “een noodlottig ongeval”, zegt een woordvoerder.