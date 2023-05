Meisje omgekomen door ongeluk met kampioenswagen in Yerseke

Bij een ongeluk in Yerseke in Zeeland is zaterdag een meisje om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op een kampioenswagen en is van deze ‘platte kar’ gevallen, zegt de secretaris van Voetbal Vereniging Yerseke. Volgens de club gaat het niet om een van zijn leden.

Het ongeluk gebeurde volgens de politie rond 14.30 uur vlakbij de rotonde aan de Welleweg. De vrachtwagen was op weg naar de voetbalvereniging voor de huldiging van een meisjesteam dat kampioen was geworden. De politie wilde niets zeggen over de identiteit van het kind.

Er gaat vaker iets mis met kampioenskarren. Vorig jaar mei raakten twintig mensen gewond nadat een platte wagen achter een tractor in Losser (Overijssel) omsloeg. Op de kar stonden leden van de plaatselijke voetbalclub om een kampioensfeest te vieren. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis.