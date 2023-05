Twee jongens zijn zondagavond in Spijkenisse op straat neergestoken door een man. De jongens zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en zijn aanspreekbaar, meldt de politie. Wat zich precies heeft afgespeeld op de Groenewoudlaan in de Zuid-Hollandse plaats is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar de dader.