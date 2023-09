Politiehonden ingezet bij vechtpartij Goes, twee agenten gewond

De politie in Goes heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag politiehonden ingezet om een vechtpartij op de Grote Markt in de Zeeuwse stad op te breken. De honden hebben “vermoedelijk een aantal keren mensen gebeten”, meldt de politie. Ook moesten agenten hun wapenstok gebruiken.

De vechtpartij ontstond rond 04.15 uur. Toen agenten op de vechtpartij afkwamen, keerde de groep zich tegen de politie. De groep luisterde niet naar aanwijzingen en gedroeg zich gewelddadig, aldus de politie. Twee agenten raakten gewond bij de confrontatie die volgde. Ook een van de politiehonden zou zijn geschopt.

De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling, openlijke geweldpleging, belediging en bedreiging. Een 24-jarige man uit Oost-Souburg is aangehouden voor het mishandelen van een van hen. De politie doet onderzoek naar de vechtpartij en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.