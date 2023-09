De politie heeft dinsdag een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Middelburg. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De brand brak even voor 10.00 uur uit in een woning aan de Baljuwlaan en is inmiddels geblust. Er vielen geen gewonden.

De precieze rol van de verdachte wordt nog onderzocht. De omgeving van de woning is door de politie afgezet voor onderzoek.