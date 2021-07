OM eist 2 jaar tegen Hagenaar voor ernstige kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Haag twee jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen Elyomar P. voor het ernstig mishandelen van zijn stiefdochter van januari 2013 tot en met december 2015. De man heeft het meisje volgens justitie vanaf 2-jarige leeftijd geslagen, geschopt, met haar gegooid en haar overgoten met een bijtende vloeistof.

Bij het laatstgenoemde incident is het gezin in beeld gekomen bij de zorginstanties en bij de politie.

Volgens de verklaring van het meisje werd tegen haar gezegd dat ze haar ogen dicht moest doen “omdat dit pijn gaat doen”. Hierop heeft ze een brandende vloeistof, mogelijk bleek, over haar gezicht voelen lopen. Vervolgens is ze onder een kokend hete douche gezet en werd met de douchekop tegen haar hoofd geslagen.

Op in de rechtbank getoonde foto’s was te zien hoe ongeveer de helft van het gezicht van het meisje verbrand is. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek ze onder de oude letsels te zitten, waaronder gebroken ribben en een gebroken pols.

De 33-jarige P. heeft zijn betrokkenheid ontkend en liet doorschemeren dat alle getuigenverklaringen gewoon niet kloppen. Toen de rechtbank hem voorhield dat, toen zijn stiefdochter en zijn zoontje uit huis geplaatst werden tekenen vertoonden van uithongering en zich helemaal vol aten, zei hij dat ze thuis ook altijd veel aten.

De man, die eerder is veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van ex-partners, staat ook terecht voor het mishandelen van de moeder van het meisje en het bedreigen van nóg een ex.

Het OM heeft de mishandelingen van het meisje “bijzonder laf en weerzinwekkend” genoemd. “Tegen een weerloos kind.” Bij de man is onder meer een bipolaire stoornis en manische depressiviteit waargenomen. Gezien zijn hele voorgeschiedenis en het hoge risico op recidive wil justitie dat er tbs met voorwaarden opgelegd wordt.