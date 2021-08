Homofobe teksten op sportschool van oprichter Roze Kameraden

Bij de sportschool van de oprichter van de Feyenoord-supportersvereniging Roze Kameraden in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Ook is de buitenkant beklad met anti-lhbti-teksten.

Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om de sportschool van Paul van Dorst, de voorzitter van de supportersvereniging die onlangs is opgericht. Van Dorst zegt in een bericht op Twitter dat hij “enorm geschrokken en ontdaan” is van wat er is gebeurd.

“Brandstichting, intimidatie en bedreigingen jegens mij en de andere bestuurders van de Roze Kameraden. Gelukkig handelen politie en gemeente snel en adequaat.” Van Dorst zegt verder: “Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lange weg te gaan is.”

De politie kreeg rond 00.30 uur een melding van brand bij de sportschool aan de Brielselaan. Diverse melders hadden een knal gehoord en er zou iets tegen een rolluik zijn aangegooid, waardoor de brand ontstond. De politie gaat uit van opzet en doet onderzoek.

COC Nederland roept Feyenoord op de aanslag op de Roze Kameraden krachtig te veroordelen, staat in een verklaring. “Wat moet je met dit soort figuren die zover gaan in hun haat dat ze overgaan tot brandstichting bij aanhangers van dezelfde voetbalclub”, vraagt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug zich af.

“Deze hate crime moet door politie en justitie, maar ook door Feyenoord keihard worden aangepakt. Mocht het inderdaad om Feyenoord-supporters gaan die deze laffe daad hebben begaan dan zou Feyenoord met een stadionverbod een krachtig signaal afgeven dat er binnen de club en het Legioen geen plaats is voor homofobie.”

Volgens Oosenbrug is dit na de brand in een studentenflat in Amsterdam-West de tweede aanval op de lhbti-gemeenschap in een paar dagen tijd. “Ik verwacht dat Rutte en Kaag nu de urgentie ook duidelijk voelen en het vorig jaar aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden actieplan tegen anti-lhbti-geweld ten uitvoer gaan brengen.”

Roze Kameraden heeft als doel “lhbti-acceptatie onder voetbalfans en in het bijzonder bij Feyenoordfans te bevorderen en discriminatie te bestrijden”, staat te lezen op de website van de vereniging. “Wij zijn voor een inclusief Legioen! Iedereen hoort zich bij Feyenoord op zijn plek te voelen. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je geaardheid is, hoe je je identificeert of hoe je eruit ziet.”