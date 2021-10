Traditionele activiteiten van start voor Leidens Ontzet

Vanwege het Leidens Ontzet zijn vrijdag tot en met maandag verschillende traditionele evenementen in Leiden. Het gaat er dit jaar weer redelijk uitzien zoals vanouds. De gemeente zei donderdag rekening te houden met drukte en als het nodig is in te grijpen. Vorig jaar werden door het coronavirus veel onderdelen van de traditie afgelast of digitaal gehouden.

Leidenaren vieren meestal op 3 oktober dat zij in 1574 zijn bevrijd van de Spanjaarden. Omdat 3 oktober dit jaar op een zondag valt, is de grote viering op maandag. Veel tradities kunnen gewoon doorgaan, zoals de Grote Hutspotmaaltijd op het Garenmarktplein en de Uitreiking Haring en Wittebrood bij de Waag.

Toch zijn er wel een paar aanpassingen vanwege het coronavirus. Zo is ervoor gekozen om geen groot feest in de binnenstad te houden om grote drukte te voorkomen en is voor een aantal evenementen een coronatoegangsbewijs verplicht.

De gemeente liet eerder weten dat camera’s in de stad worden opgehangen en led-schermen klaarstaan. Via die schermen kunnen mensen bij drukte gevraagd worden om bepaalde gebieden te mijden. Ook kunnen straten en stegen worden dichtgezet met hekken en zijn de nodige beveiligers, gemeentelijke handhavers en politiemensen aanwezig.