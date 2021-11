Gemeenteraad blijft bij standpunt: door met Feyenoord City

De Rotterdamse gemeenteraad blijft bij het standpunt om door te gaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, of dit nu met of zonder nieuw voetbalstadion is. Dat kwam donderdag naar voren uit een buitengewone raadsvergadering, aangevraagd door Leefbaar Rotterdam.

De partij wilde een extra debat vanwege een brief van de Raad van State. Deze hoogste bestuursrechter van het land besloot een behandeling van het bestemmingsplan Feyenoord City volgende week niet door te laten gaan om alle betrokken partijen tot 1 februari 2022 de tijd te geven hun standpunten beter in kaart te brengen. “Met de brief van de Raad van State is het speelveld veranderd”, aldus de oppositiepartij, die graag zou zien dat de gemeenteraad nu direct een besluit neemt over Feyenoord City.

Vorige week liet Feyenoord weten het stadionplan vanwege veel hogere bouwkosten te heroverwegen en een besluit hierover tot zeker volgende zomer uit te stellen. Na een hierop volgend debat in de gemeenteraad gaven de partijen te kennen wel door te willen met de gebiedsontwikkeling met daarin de te bouwen huizen, ongeacht of het stadion er komt.

Meerdere partijen spraken hun ergernis uit over het aangevraagde extra debat. “Er hoeft geen besluit genomen te worden”, aldus de VVD. “De raad wil deze gebiedsontwikkeling en dat lukt het beste met het stadion dat is ingetekend in het masterplan.” Ook bouwwethouder Bas Kurvers ziet het bestemmingsplan nog steeds zitten. “Ik zie de brief van de Raad van State als uitstel en niet als inhoudelijk oordeel.”

Vorige week zei wethouder Arjan van Gils (grote projecten) de raad al toe duidelijkheid te geven over wat de bouwkosten zijn en wat daar precies voor wordt gebouwd. De raad gaf donderdag wel aan met de voetbalclub Feyenoord om de tafel te willen.