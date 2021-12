Aanhoudingen, drugs- en wapenvondst na woningbrand Rotterdam

De politie heeft vier verdachten aangehouden na een nachtelijke woningbrand, vorige maand in de Texelsestraat in Rotterdam. Direct na de brand vond de politie in totaal 45 kilo heroïne, 12.000 euro contant geld en wapens. De 31-jarige bewoonster is opgepakt, evenals drie mannen van 27, 37 en 38 jaar uit Rotterdam die nog diezelfde nacht in de woning probeerden in te breken. De ruimte waar de brand ontstond, is gebruikt om drugs te versnijden, meldt de politie maandag.

De brand was al in de nacht van 19 november. Om 01.00 uur waarschuwde de bewoonster de brandweer. Toen de vlammen geblust waren, vonden agenten de drugs en het geld. Daarop werd de woning verzegeld. Twee uur later kreeg de politie een melding van een inbraak op hetzelfde adres. Agenten arresteerden de drie mannen in de woning en namen twee vuurwapens in beslag.

Drie verdachten zitten nog vast. De raadkamer van de Rechtbank Rotterdam heeft het voorarrest van de 38-jarige Rotterdammer met drie maanden verlengd en dat van de andere twee Rotterdamse verdachten met een maand, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De bewoonster van het pand in de wijk Charlois zit niet meer vast.

De politie liet maandag weten op zoek te zijn naar getuigen die iets opvallends hebben gezien op of rond 19 november of mensen in de omgeving die camerabeelden hebben die interessant kunnen zijn voor de politie.