Relschopper betuigt spijt bij politierechter: heel dom van mezelf

Rotterdammer Kevin B. (44), een van de verdachten van de rellen op de Coolsingel, zegt bij de politierechter dat hij zich heeft laten meeslepen door de relschoppers. Hij gooide op vrijdagavond 19 november stenen naar een ME-bus. De politierechter veroordeelde hem tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Dat is gelijk aan eerdere straffen die zijn opgelegd. B. moet ook een schadevergoeding van 1000 euro betalen.

B. is herkend op opsporingsbeelden, die werden vertoond tijdens de zitting. Daarop was de Rotterdammer te zien met een Rotterdamse vlag op zijn rug. B. wilde vreedzaam demonstreren tegen de toenmalige 2G-plannen van het kabinet. “Mijn intentie was bij de menigte te gaan staan en saamhorigheid te tonen. Ik heb me laten meeslepen, terwijl het niet in mijn karakter zit”, zei B. “Ik heb zulke stomme dingen gedaan. Ik denk dat het een vlaag van verstandsverbijstering is geweest. Ik vind het heel dom van mezelf. Ik heb er heel veel spijt van.”

De officier van justitie eiste net als in drie eerdere zaken weer een celstraf van zes maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Alleen een gevangenisstraf vond ze passend “gezien de angstaanjagende situatie tegen de hulpverleners. Het is van groot belang dat hier hard wordt opgetreden”.

Tijdens supersnelrechtzittingen zijn tot nu toe vier relschoppers veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ook legde de rechter in vier gevallen een locatieverbod op. Ze mogen het komende jaar niet in het centrum van Rotterdam komen.

“De consequenties zijn hard, maar dat heeft u aan uzelf te danken”, zei de politierechter in haar vonnis tegen B. “Het zijn ontzettend heftige rellen geweest die vragen om een stevige reactie. Wat ik aan deze rellen heel erg vind is het extreem gewelddadige karakter ervan. Het leek wel oorlog tegen de politie.”

Tijdens de rellen is geschoten door de politie. “Politiemensen hebben doodsangsten uitgestaan. Dat er geschoten moest worden is ongekend. Politiemensen zijn belaagd op een onacceptabele manier”, aldus de rechter.

Relschoppers die naast het gooien van stenen ook worden verdacht van het gooien van vuurwerk of het organiseren van de rellen, komen niet voor de politierechter. Zij verschijnen voor de meervoudige kamer, waarbij ze tegenover drie rechters komen te zitten.