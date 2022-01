Haven Rotterdam: meer incidenten door haastig aanmeren schepen

De haven van Rotterdam heeft vorig jaar meer incidenten gezien bij het aanmeren van zeeschepen. Dat komt volgens Havenmeester René de Vries veelal door haastig gedrag bij het aanmeren, wat mogelijk te maken heeft met corona omdat zeelieden daardoor langer aan boord zitten. “Er wordt veel van bemanningen gevraagd. Dat kan zijn weerslag hebben op het gedrag van de vaarweggebruikers”, aldus De Vries, die de taak heeft om het scheepvaartverkeer veilig en vlot af te wikkelen.

Het gaat bijvoorbeeld om schade bij het aanmeren. “Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet klaar met de pandemie”, aldus De Vries bij de bekendmaking van de nautische cijfers. Er waren afgelopen jaar drie ernstige ongevallen in de haven van Rotterdam, waarbij alleen materiële schade werd veroorzaakt. Zo botste een zeeschip tegen de Calandbrug, schampte een binnenvaartschip een zeeschip en kapseisde een motorsleepboot.

Al met al verwelkomde de haven van Rotterdam vorig jaar 28.876 zeeschepen. Dat waren er 28.169 een jaar eerder. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar vervoer via zee toegenomen. Ten opzichte van 2019 is er wel een daling te zien, want in dat jaar kwamen er 29.492 zeeschepen in Rotterdam aan. Volgens De Vries is dat verschil grotendeels te verklaren door de schaalvergroting in de containervaart, waarbij steeds grotere containerschepen worden ingezet.

Het Havenbedrijf Rotterdam is ook bezig met het vaccineren van zeevarenden tegen het coronavirus. Sinds medio juni werden bijna 25.000 vaccinaties gezet bij zeevarenden. Vorige week is officieel ook gestart met de aanvullende boostercampagne voor zeelieden. Besmette bemanningsleden werden in quarantaine geplaatst in het Wings/Fletcher hotel op Rotterdam The Hague Airport.

De Vries is verder bezorgd over de toenemende ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, zoals het vervoer van drugs. Om criminaliteit tegen te gaan zijn er onder meer 225 camera’s geplaatst op strategische locaties in het havengebied en wordt de fysieke beveiliging van haventerreinen verbeterd.