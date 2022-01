Den Haag: straat Russische ambassade niet vernoemd naar Navalni

De straat in Den Haag waar de Russische ambassade is gevestigd, kan niet worden vernoemd naar dissident Aleksej Navalni. Dat heeft de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer, die over straatnamen gaat, laten weten.

Raadslid Richard de Mos had het voorstel gedaan. Hij stelde “dat de democratie en het vrije woord het verdienen om te worden verdedigd, zeker ook door de stad van Vrede en Recht”. Daarom wilde hij weten of het stadsbestuur bereid is “een statement voor de democratie en het vrije woord te maken door de straat waar de Russische ambassade gevestigd is (tijdelijk) om te dopen tot Navalnyweg”. De Mos is oprichter en fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep, de grootste oppositiepartij in de Haagse raad.

Wethouder Bredemeijer zegt dat het heel veel gedoe oplevert om de straatnaam te veranderen. Zo moeten alle huizen en kantoren in de straat “administratief verhuizen”. Bovendien kunnen alleen leden van het Koninklijk Huis bij leven een straat naar zich vernoemd krijgen. En een tijdelijke straatnaam is sowieso al niet mogelijk, aldus de wethouder.

De ambassade is nu gehuisvest aan de Andries Bickerweg. Bicker was een VOC-bestuurder die in de zeventiende eeuw schatrijk werd door de handel met pelzen in Rusland.