Aboutaleb: nog geen vergunning voor verplaatsen brug

Er is bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning aangevraagd om het megajacht van voormalig Amazonbaas Jeff Bezos doorvaart te verlenen in Alblasserdam. Dat bevestigt de woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb naar aanleiding van berichtgeving in het AD. Het middenstuk van de ophaalbrug zou daarvoor tijdelijk weggehaald moeten worden.

Woensdag meldde een woordvoerster van Stadsbeheer dat de gemeente akkoord is gegaan met het verzoek na het goed afwegen van de belangen. In het voorstel wordt het middenstuk van De Hef, een monumentale brug in Rotterdam, er komende zomer uitgehaald. Zo kan het enorme schip van een regionale scheepsbouwer naar zee varen.

Alle bruggen die het schip passeert kunnen open en geven het schip een onbelemmerde doorvaart. De Koningshavenbrug, in de volksmond De Hef genoemd, kent in de hoogste stand echter een doorvaarthoogte van maximaal 46 meter.