CPC Loop in Den Haag verhuist van lente naar herfst

De CPC Loop in Den Haag verhuist van het voorjaar naar het najaar. De organisatie van het hardloopevenement heeft dit besluit genomen vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen. De oorspronkelijke datum was 13 maart, de nieuwe datum is 25 september. De CPC Loop hield rekening met 30.000 deelnemers. De startbewijzen blijven geldig.

De huidige coronabeperkingen gelden in principe tot 8 maart. “Wij zijn als organisatie afhankelijk van versoepelingen van de corona-maatregelen. Als we in een late fase het groene licht krijgen, ontbreekt de tijd voor een gedegen voorbereiding van zo’n veelomvattend evenement’’, licht wedstrijddirecteur Remco Barbier toe. “We willen bovendien niet het risico lopen dat we op het allerlaatste moment tot afgelasting moeten overgaan.”

De beslissing om de CPC Loop te verschuiven naar de herfst is in goed overleg genomen met de gemeente en titelsponsor Nationale-Nederlanden. “Het is natuurlijk geen leuk besluit, maar wel begrijpelijk. Ik kijk uit naar een mooi evenement in de herfst, met traditioneel veel lopers, en publiek op het Malieveld en langs het parcours”, aldus Saskia Bruines, wethouder Economie.

De laatste CPC Loop is alweer van bijna twee jaar geleden. De Ethiopiër Dawit Wolde rende op 8 maart 2020 naar de zege. Kort daarna kondigde het kabinet een eerste lockdown af vanwege de toenemende zorgen over het coronavirus. In 2021 ging de wedstrijd niet door. De organisatie verplaatste dat jaar ook al de loop van de lente naar de herfst, maar besloot uiteindelijk het evenement af te gelasten.