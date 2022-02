In Leiden 23 mensen aangehouden na afloop woonprotest

In Leiden zijn zondagavond 23 mensen aangehouden na afloop van een woonprotest. Een politiewoordvoerder zegt niet zeker te zijn dat deze mensen ook bij de demonstratie waren, maar gaat daar wel vanuit.

Het protest tegen de huidige stand van de woonmarkt verliep volgens de politie rustig, maar daarna hield “een grote groep” zich op in de Van der Werfstraat. “Deze actie hebben we aangemerkt als een nieuwe demonstratie, en vervolgens ontbonden.” Vervolgens ontstond aan de Hooigracht “een grimmige sfeer, werd met stenen gegooid en is er schade ontstaan”, aldus de woordvoerder.

De groep hield zich daarna op in een supermarkt op het Stationsplein. Daar zijn 23 mensen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en het niet tonen van een legitimatiebewijs.