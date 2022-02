De man wordt verdacht van meerdere zedendelicten die hij tijdens zijn werk in het Maasstad ziekenhuis zou hebben gepleegd.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter heeft bepaald dat de man onder strenge voorwaarden zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. Het onderzoek in de zaak wordt voortgezet.

Bron: Politie