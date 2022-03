Tot nu toe 350 Oekraïners opgevangen in Den Haag

In Den Haag worden momenteel 350 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De gemeente laat weten ongeveer 500 plekken beschikbaar te hebben, onder meer in hotels. “Het gaat om noodopvanglocaties. Mensen slapen een paar nachten. Een deel gaat dan door naar familieleden of een gastgezin, binnen of buiten Den Haag.”

In werkelijkheid kunnen er meer Oekraïners in de hofstad zijn aangekomen. Sommige mensen konden meteen terecht bij vrienden of familieleden. Zij worden niet meegerekend in de cijfers.