Een woning in Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen bij het schietincident aan de Schelpenlaan. Een woordvoerster kon niet zeggen of er mensen aanwezig waren in het huis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en spreekt met getuigen.