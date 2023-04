Bij een portiekflat in de Pieter Langendijkstraat in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed, aldus een politiewoordvoerder. Deze ontstond omdat er een “brandend voorwerp” tegenaan gegooid was.

De melding kwam binnen om 01.45 uur. Door de brand zijn de gevel en het balkon beschadigd, zegt de woordvoerder. Er is nog geen verdachte aangehouden.