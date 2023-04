Dode door steekpartij in Rozenburg

Op het Raadhuisplein in Rozenburg (Zuid-Holland) is donderdagavond een man om het leven gekomen door een steekpartij. Agenten en hulpverleners van een traumahelikopter wisten het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp was uiteindelijk tevergeefs, meldt de politie. Agenten hebben direct een andere man als verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde nadat het slachtoffer en een andere man rond 22.00 uur ruzie hadden gekregen. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.

Volgens de politie waren veel mensen getuige van de reanimatie. Wie hier emotionele hinder van ondervindt, kan contact opnemen met Slachtofferhulp, aldus de politie.