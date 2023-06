BBB-gedeputeerde wil Zuid-Hollandse boeren ‘ademruimte’ geven

De nieuwe Zuid-Hollandse gedeputeerde Frank Rijkaart wil de boeren in zijn provincie “ademruimte” geven. Rijkaart, die namens BBB in het nieuwe college plaatsneemt, heeft onder meer de veelbesproken thema’s landbouw en de stikstofaanpak in zijn portefeuille gekregen.

“Boeren zijn niet zozeer op zoek naar stikstofruimte, maar vooral naar ademruimte”, zei Rijkaart, die de afgelopen weken al heel wat “koffietafelgesprekken” voerde met boeren en ook kennismaakte met land- en tuinbouworganisaties. “Mijn ambitie is om ze dat te geven. Ik kom bij de politie vandaan en heb daar gemerkt dat de meeste mensen stoppen met ademen als ze onder stress staan. Momenteel zit er heel veel stress in de sector. Boeren vechten voor hun bestaan. Ze snakken naar ademruimte. Als we ze die nu even geven, ben ik ervan overtuigd dat ze steeds beter gaan nadenken en dat er veel innovatie vrijkomt. Ze hebben de afgelopen decennia al bewezen dat ze dat kunnen. De boeren laten verdwijnen doe je maar één keer. Dat zou echt zonde zijn.”

In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hebben gesloten, staat dan ook dat van gedwongen uitkoop van boeren geen sprake is. “Veel boeren die ik gesproken heb, voelen gedwongen uitkoop als een zwaard van Damocles boven zich hangen”, aldus Rijkaart. “Het beklemt ze. Niet alleen hun bedrijf, maar ook hun gezin en wie ze zijn. Ze vragen zich af: mag ik nog wel bestaan? Boer zijn is geen beroep, maar dat ben je met hart en ziel. Ze vragen niet ‘mag ik morgen nog wel mijn werk uitvoeren?’, maar ‘mag ik nog bestaan?’. Daarom hebben we heel duidelijk gezegd: geen gedwongen uitkoop.”

De vijf partijen hebben tevens afgesproken zich te houden aan 2035 als jaar waarin minimaal 74 procent van de natuur die als ‘stikstofgevoelig’ is aangemerkt niet meer overbelast mag worden. Het kabinet wil dat liever al in 2030 bereiken en dit ook aanpassen in de wet, al krabbelt het CDA inmiddels terug. De coalitie in Zuid-Holland gaat uit van de huidige wetgeving.

“Boeren zijn niet dom, die weten dondersgoed dat ik gebonden ben aan wettelijke kaders”, zegt BBB-gedeputeerde Rijkaart. “Ik ben niet zo gelukkig met het naar voren halen naar 2030. In de wet staat 2035, daar houden we aan vast. Want als je iedere keer gaat schuiven met de spelregels, waar ben je dan aan toe? Dat beklemt je ademruimte. Ik ga ervan uit dat de fracties in de Tweede Kamer heel goed weten wat er speelt. De afgelopen verkiezingen gaven een duidelijk signaal.”