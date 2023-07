Dodelijk slachtoffer schietpartij Vlaardingen is 30-jarige man

Het slachtoffer dat maandag aan het begin van de avond in Vlaardingen is doodgeschoten op een parkeerplaats is een 30-jarige man uit die plaats. Een 17-jarige jongen uit Vlaardingen is aangehouden.

De schietpartij was rond 17.45 uur aan de Johannes van Bijnenstraat, op de kruising met de Samuël Esmeijerstraat. Er waren veel mensen op straat die het incident gezien hebben.

De politie meldde eerder al dat er bij het incident meerdere schoten werden gelost, en dat het slachtoffer van dichtbij onder vuur werd genomen. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht.

De 17-jarige jongen werd in een flat naast de plek van het schietincident aangehouden. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. Ook onderzoekt de politie nog of er meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.