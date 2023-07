Hoeksche Waard kan geen geschikte burgemeester vinden

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Hoeksche Waard heeft niets opgeleverd. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad zegt “na een zorgvuldige selectie tot de conclusie te zijn gekomen dat er geen passende kandidaat is gevonden”.

De afgelopen weken heeft de commissie gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. “Helaas hebben we de juiste match niet kunnen vinden. Daarom komt er geen voordracht” richting gemeenteraad, meldt voorzitter Maurice Pahladsingh van de vertrouwenscommissie. Er hadden zich dertien sollicitanten aangemeld, zes vrouwen en zeven mannen. Zes van hen hebben een achtergrond in het openbaar bestuur, de overigen komen uit het bedrijfsleven.

In overleg met commissaris van de Koning Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland is besloten de benoemingsprocedure stop te zetten. “Een kroonbenoemde burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Daarom is het erg belangrijk dat de burgemeester en de gemeente goed bij elkaar passen”, meldt Smit.

De commissaris van de Koning is ervan overtuigd dat de commissie zorgvuldig te werk is gegaan en zegt er vertrouwen in te hebben dat de gemeente in een volgende ronde wel een geschikte kandidaat vindt. Wanneer deze zal worden gehouden, wordt na de zomer besproken. Smit: “De juiste keuze vraagt soms om meer tijd.”

Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot blijft voorlopig de honneurs waarnemen in Hoeksche Waard.