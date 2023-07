Nieuwe coalitie in Zuid-Holland zegt ‘sorry’ tijdens eerste debat

De nieuwe coalitie in de provincie Zuid-Holland heeft al tijdens eerste debat ‘sorry’ moeten zeggen. BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer maakte namens de vijf coalitiepartijen excuses voor het besluit om tijdens de bespreking van het coalitieakkoord alle moties van de oppositie sowieso weg te stemmen, ongeacht de inhoud daarvan. De BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA kregen daar stevige kritiek op.

“Er is aardig wat rumoer geweest de afgelopen uren omdat de coalitie had bedacht om alle moties af te keuren”, zei Veentjer na een lange schorsing van de Statenvergadering. “We willen als coalitie hier sorry voor zeggen. We zijn niet transparant genoeg geweest. Ik hoop dat ons ‘sorry’ door jullie wordt geaccepteerd en dat we in de komende periode transparant met elkaar kunnen samenwerken.”

Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord waren de oppositiepartijen erachter gekomen dat de coalitie tegen alle moties zou gaan stemmen. De oppositie vond dat de vijf partijen dat vooraf hadden moeten melden. “Waar halen jullie de arrogantie vandaan?” aldus Ellen Verkoelen van 50PLUS. “Dit is respectloos.” Anne Koning van de PvdA erkende dat de coalitiepartijen dit eigenlijk afgelopen maandag tijdens het fractievoorzittersoverleg al hadden moeten aangeven, maar ze benadrukte ook dat dit volgens haar niet het moment is voor moties.

Jaap Smit, de commissaris van de Koning, had de vergadering geschorst omdat het debat steeds grimmiger werd. Hij wees de Statenleden op hun verantwoordelijkheid voor “het vertrouwen en aanzien van de politiek”. Na ‘crisisoverleg’ tussen de fractievoorzitters kwam de coalitie met excuses en besloot de oppositie de moties niet in stemming te brengen.