Zuid-Hollands college benoemd, net als vier nieuwe Statenleden

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten, al zitten daar slechts twee nieuwkomers in. Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen treden namens BBB toe tot het college. De vijf andere gedeputeerden zaten daar al in.

Dat zijn Jeannette Baljeu en Frederik Zevenbergen van VVD, Berend Potjer van GroenLinks, Anne Koning namens de PvdA en Meindert Stolk van CDA. Het college van gedeputeerden werd woensdagavond tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces benoemd. De vijf coalitiepartijen presenteerden enkele weken geleden al hun akkoord, genaamd ‘Krachtig Zuid-Holland’.

“Dit is een fantastisch team, dat het krachtige Zuid-Holland een mooie periode kan geven”, zei BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer. BBB, dat bij de Provinciale Statenverkiezingen net als de VVD acht zetels bemachtigde in de Zuid-Hollandse Staten, neemt in het college de plek over van ChristenUnie/SGP. Namens die partij maakte Willy de Zoete deel uit van het college. Zuid-Holland breidt dat bestuur uit van zes naar zeven gedeputeerden.

Bij de stemming waren 47 van de 55 Statenleden aanwezig. Alleen Zevenbergen werd unaniem gekozen. Baljeu kreeg één stem tegen, Stolk twee, Koning drie (plus één stem voor een andere kandidaat) en Botjer vier. Van Leeuwen en Rijkaart hadden de steun van 37 Statenleden, tien van hen stemden tegen hun benoeming.

Baljeu, Zevenbergen, Koning en Stolk werden bij de verkiezingen van 15 maart gekozen in de Provinciale Staten, maar zij moeten die plek weer opgeven nu ze opnieuw toetreden tot het college. Francine Heijnen en Erica van Engel vullen de opengevallen plekken in bij de VVD. Lars Klappe treedt toe tot de PvdA-fractie en Bas Nootenboom bij het CDA.