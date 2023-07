Verdachte schietpartij Zwijndrecht wacht op onderzoek in PBC

Minh Nghia V., de 49-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij begin dit jaar in Zwijndrecht, wacht nog op een onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Naar verwachting van de officier van justitie gaat dat in oktober gebeuren. Dat kwam naar voren bij de tweede voorbereidende zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

V. is verdachte van het doodschieten van een 66-jarige vrouw en het zwaar verwonden van haar dochter (38), de ex-vriendin van de verdachte, op 21 januari. Zij is voor een groot gedeelte verlamd.

Het onderzoek van de verdachte, die in voorarrest zit, vindt in een extra beveiligde omgeving in het PBC plaats. Volgens advocaat van de verdachte Karsten Verkaart heeft dat wellicht te maken met het feit dat V. als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd en dat hij na de schietpartij ruim een maand uit handen van de opsporing wist te blijven.

De verdachte was net als bij de eerste inleidende zitting in mei ook donderdag niet aanwezig. Zijn advocaat wilde niets zeggen over hoe zijn cliƫnt er aan toe is.

De derde voorbereidende zitting is op 27 september. De inhoudelijke zitting is naar verwachting pas in 2024 omdat het onderzoek in het PBC en het opstellen van het onderzoeksrapport zeker een aantal maanden in beslag zal nemen.