Stint met tien kinderen belandt in sloot in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel is dinsdagmiddag een stint met daarin tien kinderen in de sloot beland. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Volgens de eigenaar van de buitenschoolse opvang zijn de kinderen, hun ouders en de betrokken begeleiders erg geschrokken.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur in de buurt van de Noorderbreedte in het oosten van de gemeente. Twee stints kwamen terug van een activiteit, vertelt de eigenaar van Sport BSO Jada. Op een smalle weg moesten ze een scootmobiel passeren. Dat lukte de begeleider die met zijn elektrische bolderkar voorop reed, maar de begeleider van de tweede stint raakte met een wiel de berm. De medewerker verloor vervolgens de macht over het stuur en belandde in het water.

De twee medewerkers probeerden de kinderen zo snel mogelijk uit het water te krijgen. Het ging om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ze zaten met riempjes vast in de kar. Sommigen gingen kopje-onder. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en ook een omstander schoot volgens omroep Rijnmond te hulp.

De woordvoerster van de politie laat weten dat er geen sprake is van een strafbaar feit en dat de zaak daarmee voor de politie gesloten is.