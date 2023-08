Aanhouding in zaak schiet- en steekpartij Ridderkerk

In de zaak van een schiet- en steekpartij in Ridderkerk (Zuid-Holland) in de nacht van zaterdag 12 augustus op zondag 13 augustus is woensdag iemand aangehouden, meldt de politie donderdag. Het gaat om een 18-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht te hebben geschoten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, bevestigt de politie na berichtgeving door het AD.

Het incident vond plaats in een shoarmazaak op de Ringdijk in de Zuid-Hollandse plaats. De aanleiding was een ruzie tussen twee duo’s. Twee mensen raakten gewond, een 18-jarige en een 45-jarige man, beiden uit Ridderkerk. Zij zijn vader en zoon.

Zij kregen in het etablissement een conflict met twee andere mannen, onder wie de 18-jarige uit Rotterdam. Vervolgens werd er over en weer gestoken en later ook geschoten. Daarbij werd de 18-jarige Ridderkerker geraakt in een voet. Het ene duo ging ervandoor, de vader en zoon bleven achter. Zij moesten behandeld worden in het ziekenhuis. Hoewel de Ridderkerkers slachtoffer werden, zijn ze ook verdachte in de zaak. Op verdenking van geweldpleging werden ze kort na het incident aangehouden door de politie.

De 18-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van steken, hij zit nog vast. Zijn vader mocht naar huis, maar is nog wel verdachte in de zaak. Mogelijk is de zoon eerder die dag beroofd en is dat de aanleiding geweest voor de ruzie. De vader en zoon zijn mogelijk verhaal gaan halen. De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.