Tientallen woningen flat Den Haag ontruimd om wateroverlast

Tientallen woningen van een wooncomplex aan de Carolina van Nassaustraat in Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd vanwege flinke wateroverlast. De bewoners worden opgevangen in het nabijgelegen NH Hotel.

Rond 04.00 uur kreeg de brandweer een melding dat er wateroverlast was in het gebouw. Het bleek om een gesprongen waterleiding te gaan op de 11e etage. Vanaf die verdieping tot aan de begane grond hebben woningen volgens een woordvoerder van de brandweer “flinke wateroverlast”.

Om 6.30 uur is de lekkage gestopt, door het water van het hele woonblok af te sluiten. In het blok bevinden zich onder meer nog drie woontorens, het World Trade Center en verschillende kantoren. “Op dit moment wordt gekeken of delen van het blok weer van water kunnen worden voorzien”, aldus de woordvoerder.

Of de bewoners zaterdag weer terug kunnen naar hun huizen, wordt nog onderzocht.