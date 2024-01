Politie onderzoekt verband ontploffingen in straat Vlaardingen

Het is nog niet duidelijk of er verband is tussen twee ontploffingen bij panden in de Koekoekstraat in Vlaardingen In de nacht van maandag op dinsdag is daar voor de tweede dag op rij een explosie geweest. Volgens de politie was het incident de nacht ervoor bij een andere woning. In beide gevallen raakte niemand gewond. De komende tijd zal de politie in de straat in de wijk Holy Zuid surveilleren.

De politie denkt niet dat er een verband bestaat met eerdere ontploffingen in de stad. Een aantal explosies in Vlaardingen in het afgelopen jaar waren gericht op een loodgieter. Zijn woning, bedrijfspand en een aantal voertuigen zijn meermaals het doelwit geweest van een aanslag. De woning en het bedrijfspand zijn op last van burgemeester Bert Wijbenga gesloten. De loodgieter zit ondergedoken. Er is nog altijd extra politietoezicht bij die panden.

In verband met de ontploffingen zijn inmiddels vier mannen uit Rotterdam in de leeftijd tussen 17 en 30 jaar aangehouden. Onderzocht wordt nog wat hun rol precies is geweest. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al meer dan tien geweldsincidenten met zware explosies geweest.