René van der Gijp maakt depressie bespreekbaar

René van der Gijp (55) levert een bijdrage aan het Depressiegala dat wordt gehouden aanstaande maandag, Blue Monday, in Theater Amsterdam. De voetbalanalist leed enkele jaren geleden zelf aan een zware depressie. Hij vindt het belangrijk dat de ziekte depressie bespreekbaar wordt, vooral onder jongeren.

Depressieve klachten vormen bij jongeren de meest voorkomende gezondheidslast. 1 op de 15 jongeren en 1 op de 20 volwassenen hebben er last van. Op dit moment zijn ruim een half miljoen Nederlanders depressief. Er is meer aandacht nodig om deze volksziekte, inmiddels in de top 3 van gezondheidsproblemen, te voorkomen.

Dat de ernst van een depressie nog niet serieus genomen wordt, blijkt wel uit de vele verwensingen die Van der Gijp nog regelmatig krijgt in mails. “Laatst had ik er een van een Ajax-supporter: ‘val jij maar weer in een zware depressie!’, schreef hij. Zo wensen mensen me regelmatig weer een depressie toe”, zegt Van der Gijp. “Maar ja, wat moet ik ermee? Gelukkig heb ik een paar goede vrienden om mee te praten als ik me depressief voel. Ik vind het belangrijk dat depressie bespreekbaar wordt, vooral onder jongeren. Want als je jong bent, doe je je vaak stoerder voor dan je je voelt. Je voelt je onzeker en hebt wat hoog te houden voor je leeftijdgenoten. Dat masker moet af.”

Met het Depressiegala willen de makers het taboe op depressie wegnemen, zodat mensen er openlijk over durven te praten zonder in een hokje geduwd te worden. “Praten is de eerste stap”, volgens Bram Bakker, psychiater en organisator van het gala. “Alleen dan kunnen signalen van een depressie al in een vroeger stadium worden herkend en erkend. Echt iedereen kan een depressie krijgen en het is beslist geen aanstellerij. De meeste mensen met een depressie lijden in stilte. Depressie is een hersenziekte en kan succesvol behandeld worden.”

Het Depressiegala vindt plaats op maandag 16 januari 2017 in Theater Amsterdam. Naast René van der Gijp hebben ook cabaretier Mike Boddé, kleinkunstenaars Martine Sandifort & Remko Vrijdag, presentatrice Anita Witzier, Voice Kids-winnares Laura van Kaam en cabaretier Marjolijn van Kooten hun medewerking aan het gala toegezegd. Toegangskaarten voor het Depressiegala zijn verkrijgbaar via www.depressiegala.nl.