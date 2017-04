Snel, lekker én gezond: drie geitenkaas-recepten met een twist

De geitjes van Nederland krijgen het steeds drukker: geitenmelk, geitenyoghurt en geitenkaas maken grote sprongen vooruit in populariteit. Dat mag gevierd worden!

Volgens de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) is er vorig jaar 300 miljoen kilo geitenmelk geproduceerd. In 2000 was dat nog 75 miljoen kilo. Een flinke groei dus! Om die reden hebben wij drie verrassend lekkere recepten met geitenkaas samengesteld:

Frisse lunch: sandwich met geitenkaas en mangochutney

Geloof het of niet, maar fruit en geitenkaas maken een goede combi. Voor wie zijn of haar boterham met pindakaas inmiddels zat is en bereid is zijn smaakpapillen op scherp te zetten, hebben we hier een recept voor een sandwich met geitenkaas en mangochutney. Dit verfrissende broodje is binnen een handomdraai hapklaar. Zie je het al voor je, die watertandende collega’s of studiegenoten, smachtend naar jouw lunch? Variatietip: vervang de mangochutney eens voor frambozen!

Benodigde ingrediënten:

Rucola

Geitenkaas

Mangochutney

Zonnebloempitten

(Sandwich)brood, kan ook licht geroosterd

Je kunt de sandwich beleggen volgens de manier waarop jij ‘m het lekkerst vindt. Ben je toevallig een dagje uit in Rotterdam? Bij de tea- en lunchroom The Tea Lab bereiden en serveren ze het broodje ook.

Makkelijke maaltijdsalade: geitenkaas met o.a. rode biet

Ideaal voor de rennende, springende, vliegende, duikende, vallende mensen die tóch opstaan en weer doorgaan. Alleen even het boodschappenlijstje inslaan et voilá! Leuk feitje: rode biet helpt bij de zuurstofopname van je lichaamscellen. Hierdoor begint je huid spontaan te stralen.

Benodigde ingrediënten:

Rode bieten

Geitenkaas

Rucola en ijsbergsla

Walnoten

Balsamico dressing

Maak op de bodem van een schaal (of je bord) een bedje van rucola en de ijsbergsla. Snijd de bieten in plakjes, kruimel de geitenkaas en sprenkel hier de walnoten over. Als laatste voeg je wat balsamico dressing toe en hussel je de boel lekker door elkaar.

Fancy voorgerecht: warme geitenkaas met warme appel

Dit gerechtje smaakt goed én ziet er leuk uit. Een goed idee voor als je indruk wilt maken op je vrienden of familie tijdens een etentje, of als je zelf wil genieten van een overheerlijk recept.

Benodigde ingrediënten:

Geitenkaas (in de oven voor +- 5 min op 180 graden, totdat het lichtelijk vloeibaar wordt van binnen)

Appelschijfjes

Rucola

Honing

(Geroosterde) pijnboompitten

Tip: het lekkerste is om de schijfjes appel onder het plakje geitenkaas te doen, zodat de twee verschillende constructies ‘knapperig’ en ‘zacht’ extra goed samengaan.