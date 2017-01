Eén keer per week sporten is wél zinvol

Misschien wil je wel vaker per week sporten, maar komt het niet altijd uit of heb je geen tijd. Vaak hoor je mensen zeggen dat één keer per week sporten geen nut heeft. Maar klopt dit wel? Verschillende onderzoekers gingen op zoek naar het antwoord op deze veelbesproken vraag.

Jama Internal Medicine analyseerde 64.000 volwassenen die normaal niet trainen. Hieruit bleek dat mensen die tussen de 75 en 150 minuten per week trainden een lagere kans hadden op gezondheidskwaaltjes dan mensen die niet sporten. Eén keer per week sporten kan er dus voor zorgen dat je gezondheid een boost krijgt.