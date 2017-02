In de spotlight: Jetty Léons en Ann Sieradzki van Split-A-Gift

Vriendinnen Jetty Léons en Ann Sieradzki zijn het gezicht achter Split-A-Gift, een platform waar je een deel van je cadeau kan delen met een goed doel naar keuze. De Amsterdamse oprichtsters vertellen over hun bedrijf, maar ook hoe het is om samen te werken met een goede vriendin. ‘’Onze missie is pas echt vervuld als delen de nieuwe norm wordt.’’

Split-A-Gift is ontstaan vanuit twee verschillende invalshoeken. Ann vertelt: ‘’Het is ons de laatste jaren opgevallen dat men vaak tijdens een bijzondere gelegenheid geld wil geven aan een goed doel in plaats van een cadeau vragen.’’ Jetty voegt daaraan toe: ‘’Tegelijkertijd vroeg het neefje van Ann voor zijn verjaardag een bijdrage voor speelgoed waar hij voor aan het sparen was. De helft van het bedrag zou hij overmaken naar een goed doel.’’ Met deze input in gedachten zijn de vrouwen gaan brainstormen hoe ze dit basisconcept op de kaart konden zetten en vormgeven tot waar ze nu zijn. ‘’Het klinkt enorm cliché, maar er komt veel meer bij kijken dan je ooit van tevoren kan voorstellen. Hierdoor word je verplicht om ‘out of the box’ te denken. Je wordt creatief geprikkeld en je wordt steeds uit je comfort zone ‘gesleurd’. Het is een continu leerproces, dat niet altijd gemakkelijk is, maar ons uiteindelijk een enorme hoeveelheid positieve energie geeft en heeft gegeven.’’ Op 1 juli 2015 is Split-A-Gift live gegaan.

Ann en Jetty zijn al jarenlang goede vriendinnen. ‘’Samenwerken is een feestje, maar het is ook bijzonder om een vriendin vanuit een heel ander perspectief te aanschouwen. Je leert van elkaar en vult elkaar aan. Het voelt als een warm bad, omdat we een sterkte band hebben en je elkaar zo door en door kent. Ook hebben we begrip voor elkaars omstandigheden, waardoor we ons flexibel ten opzichte van elkaar kunnen opstellen. Natuurlijk ligt er ook onenigheid op de loer als je goede vriendinnen bent. Goede communicatie is dus essentieel. We willen absoluut geen risico lopen dat een dierbare vriendschap door deze samenwerking kapot zou kunnen gaan.’’

“Delen mag de nieuwe norm worden”

Het doel van Split-A-Gift is zoveel mogelijk geld ophalen voor goede doelen. ‘’Het zou geweldig zijn als mensen het gemak onderkennen om zelf je cadeau te kunnen regelen en tegelijkertijd ook aan anderen te denken die het goed kunnen gebruiken.’’ Split-A-Gift ging van start met zestien goede doelen die bij hen aangesloten zijn. ‘’Inmiddels is dit aantal verdubbeld. Ook dit jaar gaan we kijken welke doelen we nog kunnen toevoegen om ons aanbod uit te breiden.’’ Doelen die onder andere aangesloten zijn bij Split-A-Gift zijn Kika, War Child, Voedselbank en Hulphond Nederland. Heb je iets te vieren en wil je dat een deel van jouw geld naar het goede doel gaat? Op de website van Split-A-Gift kun je een persoonlijke event pagina aanmaken. Op deze pagina geef je aan waarvoor je spaart en met welk goed doel je het geld van je vrienden en familie wil delen. ‘’In de toekomst hopen we dat het concept zo groot wordt, dat we het ook verder in Europa kunnen uitrollen. Onze missie is pas écht vervuld als delen de nieuwe norm wordt.’’