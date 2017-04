Hier eet je het lekkerste witte goud

Het is weer aspergetijd! Deze overheerlijke voorjaarsgroente, ook wel het witte goud genoemd, is van april tot en met juni verkrijgbaar in ons land. Je kunt ze natuurlijk zelf klaarmaken, maar er zijn ook een aantal restaurants in Nederland die absoluut de moeite waard zijn. Wij hebben de drie beste plekken om asperges te eten op een rijtje gezet.

Restaurant De Waard in Heesch

Restaurant De Waard in Heesch is verkozen tot ‘Het Beste Aspergerestaurant van 2017’. Eigenaren Hans en Anja Rombouts van De Waard mogen de titel een jaar lang dragen. Ze hebben een aantal overheerlijke asperge recepten op het menu staan, zoals een salade met asperges en gebakken coquilles, een duo van huisgemarineerde zalm en gerookte zalm met remouladesaus en asperges en de klassieker: kalfszwezerik met asperges en Madeirasaus.

Brasserie Beems in Amsterdam

Deze brasserie heeft de allure van een Parijs café aan de boulevard en is niet te missen in het hart van Amsterdam. Voor de Nederlanders die dol zijn op het witte goud hebben ze een speciaal aspergemenu samengesteld voor 27,50 euro. Van romige aspergesoep tot asperges met Schotse gerookte zalm of boerenham. Bij lekker weer kan er buiten op het grote terras gegeten worden.

Hostellerie de Hamert in Wellerlooi

Heerlijk eten aan de Maas, en dat al bijna zeventig jaar. Hun limbourgondiche gastvrijheid kent vele varianten en in de lente is dat het witte goud. Wat dacht je van licht gebonden aspergesoep met een gepocheerd hoeve eitje of asperges ‘zoals ’t hoort’ met Livar ham en asperge-botersaus? In dit restaurant worden de asperges gevierd en dat is te merken. Geen zin om na het eten nog naar huis te gaan? Dan kan je heerlijk blijven slapen en de volgende ochtend genieten van de natuurrijke omgeving.