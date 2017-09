In de spotlight: Mascha Logemann Mooy van Bye Bye Burnout

Uit recent onderzoek blijkt dat veertig procent van de werkende mensen in Nederland burn-out klachten heeft. Een aantal dat groeiende is. Initiatiefnemer van Bye Bye Burnout Mascha Logemann Mooy begeleidt mensen met een burn-out. Haar methode is zelfs zo geliefd dat ze onlangs bij Google in Silicon Valley is uitgenodigd. “Het gaat niet de goede kant op met onze maatschappij. Burn-out komt nu ook al in de brugklas voor. Wat staat ons te wachten over tien jaar?”

In 2011 is Mascha begonnen met haar eigen bedrijf, nadat ze zelf rond haar dertigste een burn-out kreeg en thuis op de bank kwam te zitten. Er was in die tijd geen pasklare oplossing voor haar klachten. “Ze dachten dat ik ADHD had in combinatie met een depressie, maar na een aantal testen bleek ik gelijk te hebben: ik had een burn-out. Mijn huisarts zei toen: ‘ga maar een puzzel met duizend stukjes maken. Begin aan de buitenkant en werk dan naar binnen toe. Het kan zijn dat er verdriet naar boven komt’. Dat heeft me geholpen.” Toen Mascha weer kon lezen en schrijven, haar concentratie weer terug was en ze weer goed sliep, is ze gaan onderzoeken wat wel en wat niet werkt bij een burn-out. Ze had zoveel kennis vergaard dat het zonde was om dit niet met anderen te gaan delen. “Ik was na mijn burn-out een verbeterde versie van mezelf.”

“In Dubai word je het land uitgezet als je een burn-out hebt”

Bye Bye Burnout begeleidt werkende mensen in honderd dagen volgens een speciaal ontwikkelde multidisciplinaire methodiek. Door het hele land werkt Mascha samen met coaches die volgens deze methodiek te werk gaan. Het programma bestaat uit coaching, beweging, gerichte adviezen, voeding en staat volledig in het teken van herstel. “Het is een totaalpakket en er vindt intensief contact plaats met de persoon die een burn-out heeft. We kijken naar het nu: wat kun je nu doen en kun je nu veranderen. We betrekken iedereen bij het proces, dus ook de werkgever, HR manager, familie en partner. In die honderd dagen bereiden we iedereen voor op de terugkeer van de werknemer naar de werkvloer. Soms kan iemand niet terug en gaan we hierover in gesprek. Dat is niet altijd makkelijk en leuk, maar wel belangrijk.”

Dat ze inmiddels dé burn-out specialist van Nederland is, is het bedrijf Google in Silicon Valley ook opgevallen. Onlangs werd ze uitgenodigd om daar op gesprek te komen om haar kennis over en ervaring met een burn-out te delen. “Ze hadden me tijdens mijn huwelijksreis via LinkedIn gevonden. Ze vonden mijn bedrijfsnaam de meest briljante naam van de wereld. Ze wilden met name horen hoe een burn-out vanuit een Europese invalshoek wordt benaderd. Elk land is namelijk weer anders. Zo word je in Dubai als expat het land uitgezet als je een burn-out hebt. Stresspreventie is bij Google heel normaal, maar zij kijken vooral naar het mentale stuk. Omdat ik niet bekend ben met het bedrijf en van buitenaf kom, kon ik een frisse en nuchtere kijk geven.”

“Ik gun niemand een burn-out”

De intake bij Bye Bye Burnout is streng, aldus Mascha. “Niet alle klachten die mensen hebben, zijn burn-out gerelateerd. Soms zit er iemand tegenover me die denkt een burn-out te hebben, maar in de overgang zit.” Er kloppen evenveel mannen als vrouwen bij Bye Bye Burnout aan. Soms lijkt het alsof vrouwen vaker een burn-out hebben. Dat is niet zo, maar zij maken het eerder bespreekbaar dan mannen. Ook ziet Mascha steeds meer jonge mensen met een burn-out. “Het feit dat het nu al in de brugklas voorkomt, schrik ik van. Tien jaar geleden was dit nog niet zo. Waar gaat dat heen met de maatschappij?”

Er is veel aandacht voor burn-outs, maar Mascha leest ook veel bullshit. “Het lijkt een beetje een hippe modeziekte te worden. Iedereen roept te pas en te onpas het te hebben, maar als je echt een burn-out hebt, gaat dit heel diep. Ik gun niemand een burn-out.” Wat is er aan de hand volgens haar? “We willen tegenwoordig niks missen. We moeten van alles en zijn continu online. Of we hebben het gevoel dat we geleefd worden en dat het stukje zingeving ontbreekt. Dan kan ineens het kaartenhuis in elkaar storten. Een gemiddelde burn-out duurt negen maanden en kost rond de 120.000 euro. Geloof me: voorkomen is goedkoper dan genezen. We mogen gaan inzien dat het gras niet groener is bij de buren. Jouw gras is ook mooi groen. Wees dankbaar voor wat je wel hebt.”