Tips om tijd te besparen op alledaagse handelingen

De kinderen naar voetbal brengen, overuren draaien, de verjaardag van een familielid bijwonen en boodschappen doen, de agenda van velen is overvol. Het is dan ook fijn als je tijd kunt besparen op alledaagse handelingen. Wij geven hiervoor tips.

Multitasken is een fabel

Vaak denken we tijd te kunnen winnen door verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat niets minder waar is. Onze hersenen kunnen niet direct verdergaan als je teruggaat van het een naar het ander. Met multitasken boek je dan ook zeker geen tijdwinst. Het is daarom raadzaam om eerst de ene taak af te maken, voordat je de volgende uitvoert.

Spam je mailbox niet

Wil je tijd besparen? Schakel dan de notificaties van je e-mail en WhatsApp uit en check op vaste tijden of je berichtjes hebt ontvangen. Als je dat niet doet, word je telkens afgeleid van je werk en van de vorige tip hebben we geleerd dat we niet kunnen multitasken. De verleiding is ook groot om regelmatig je sociale media te checken, maar ook hiervoor geldt: doe het op vaste tijdstippen.

Shop zonder de deur uit te gaan

Eropuit gaan om eten, drinken en huishoudelijke spullen in te slaan, kan enorm veel tijd in beslag nemen. Het internet biedt uitkomst. Met een paar muisklikken bestel je alles wat je nodig hebt. Zo kun je op Plein.nl ontzettend veel spullen kopen; van alles voor je baby en huisdier tot verzorgings- en huishoudproducten. Scheelt je toch weer behoorlijk wat tijd én je hoeft niet langer meer te sjouwen met zware flessen wasmiddel, luiers en zakken hondenbrokken.

Verzamel alles voor ‘onderweg’

Het kan vaak aardig wat tijd kosten om je fietssleutel, autopapieren, boodschappentas, paraplu en andere spullen die je veel gebruikt als je op pad gaat, bij elkaar te verzamelen. De oplossing hiervoor kan zijn om al deze spullen op een vaste plek bij elkaar te leggen. Zet een kastje of mand neer waar je dit allemaal in kunt doen en je stapt binnen no-time de deur uit.

Plannen, plannen en nog eens plannen

Schrijf een tot drie taken op die je die dag echt af wilt krijgen en houd je aan de gestelde deadline. De meeste mensen werken harder bij een korte deadline. En kan je iets binnen twee minuten afronden? Doe het dan meteen.