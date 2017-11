7 jaar cel en tbs voor fatale brand Amersfoort

Zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging is de straf die een 28-jarige vrouw uit Amersfoort heeft gekregen voor een fatale brandstichting in de woning van haar familie. Een zus kon ontsnappen, maar haar elfjarige halfzusje kwam om het leven. De rechtbank in Utrecht acht bewezen dat de verdachte de brand heeft aangestoken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twaalf jaar cel en tbs geƫist wegens moord, maar de rechtbank vindt niet bewezen dat zij een vooropgezet plan haf. De vrouw had na haar arrestatie deels haar daad bekend tegenover een informant van de politie. Ook is veel technisch onderzoek verricht.

Deskundigen hebben een stoornis bij de vrouw vastgesteld. Ze heeft een psychiatrische voorgeschiedenis en zou haat koesteren tegen haar familie. De kans op herhaling zou aanzienlijk zijn en daarom moet zij behandeld worden, vinden ze. De rechtbank rekende het de vrouw zwaar aan dat zij geen opheldering heeft gegeven over haar daden en op geen enkele wijze spijt of emotie heeft getoond.