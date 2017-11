Onrust en onduidelijkheid bij reizigers Bali

Gestrande reizigers op Bali klagen steen en been over gebrekkige informatie die ze krijgen van reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen. Het internationale vliegveld van Denpasar blijft nog een dag langer gesloten vanwege de as die uit de vulkaan Agung komt.

De ANWB meldt dat al 27 mensen contact hebben opgenomen met de alarmcentrale over de kosten van een langer verblijf. Volgens de ANWB vallen een langer verblijf en omgeboekte vluchten onder de reisverzekering.

Volgens Fatma Genc, een Nederlandse actrice die voor haar boekpresentatie in Bali is, heerst er grote verwarring bij de gestrande reizigers. Zo zit haar moeder, die naar Bali wilde komen sinds zondag vast op Singapore en kreeg haar vriend dinsdagochtend, een halve dag voor zijn vlucht van Bali naar Nederland, zonder verdere uitleg een nieuw vliegticket voor 2 december in zijn mailbox. De moeder heeft volgens Genc een fijn hotel gekregen maar heeft geen idee waar ze aan toe is.

,,Wij begrijpen dat het vliegveld dicht moet en dat er geen vluchten gaan, maar wat wij niet begrijpen is de chaos bij KLM. Alle informatie die wij hebben over de vluchten, de vulkaan, de impact, de mogelijke duur en alternatieven weten wij omdat wij dat zelf hebben uitgezocht. Van KLM en Corendon krijgen wij geen enkele informatie”, aldus Genc.

Vakantieganger Hans van Hemert heeft net als Genc en haar familie zelf moeten uitvinden dat zijn vlucht naar huis dinsdagavond geannuleerd was. Volgens hem is het ,,totale chaos” bij alle vliegmaatschappijen en is ,,niemand te bereiken voor informatie”.

Anita Brinkman, die graag na een vakantie op Bali naar huis wil, kreeg pas uren nadat haar vlucht op zondag gepland stond, een sms’je van TUI dat haar vlucht was geschrapt. De reisorganisatie bleek vervolgen onbereikbaar en lokale reisleiders spreken nauwelijks Nederlands. Ook zij konden overigens niet meer informatie geven over de vlucht. Brinkman moest zelf via vliegmaatschappij Cathay Pacific informatie inwinnen over haar vlucht. Het laatste bericht dat ze kreeg is dat het vliegveld woensdag om 07.00 uur (lokale tijd) weer opengaat.