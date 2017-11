Geen straf eigenaar Zeeuwse megacoffeeshop

De uitbater van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen maakte deel uit van een criminele organisatie en handelde in softdrugs. Toch krijgt de exploitant geen straf, bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in een langlopende strafzaak tegen de exploitant.

Eerder oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk was, maar de Hoge Raad zag dat anders en verwees de zaak terug naar het gerechtshof in Den Bosch.

Dat stelt nu dat de exploitant gedoogafspraken met de gemeente overtrad, maar dat dat niet te vermijden is wanneer je een goed draaiende coffeeshop exploiteert. Daarom legt het hof geen straf op. De coffeeshop werd in 2009 gesloten.

Checkpoint was ooit de grootste coffeeshop van Nederland en werd gedoogd door OM en gemeente. Dagelijks kwamen er 2000 tot 3000 klanten.