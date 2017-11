KLM vliegt vrijdag weer vanaf Bali

KLM gaat de vluchten van en naar Bali vrijdag rond 09.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd) hervatten. Het vliegveld van Denpasar was twee dagen gesloten vanwege de uitbarsting van vulkaan Agung. De vulkaan bleef na de uitbarsting zondag veel as spuwen waardoor het te gevaarlijk was om te vliegen.

Op vrijdagochtend (lokale tijd) vertrekt de eerste KLM-vlucht vanuit Denpasar naar Amsterdam, met een tussenstop in Singapore. KLM zegt in een verklaring op dit moment alle passagiers persoonlijk te benaderen en ze zo snel mogelijk naar hun eindbestemming te brengen. Mogelijk worden sommige passagiers daarom via een andere KLM-partner omgeboekt.

Woensdag lieten de Indonesische autoriteiten weten dat de luchthaven van Denpasar weer open mag, maar vliegen is alleen mogelijk als vliegtuigen niet in de buurt van de aswolk komen die boven de vulkaan hangt. KLM heeft de vliegtijden voor Denpasar aangepast zodat de vluchten overdag vertrekken en aankomen. Normaal gesproken vliegt KLM ’s nachts op Bali.