Eigenaar aangehouden op camping Fort Oranje

Campingeigenaar Cees Engel is zondagmiddag aangehouden toen hij het terrein van camping Fort Oranje in Rijsbergen wilde opgaan. Ook zijn juridisch adviseur is aangehouden, meldt de politie. Beiden overtraden volgens de politie het door de gemeente Zundert (waar het dorp Rijsbergen bij hoort) opgelegde gebiedsverbod.

Volgens de politie wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de twee. De gemeente nam in juni het beheer over van camping Fort Oranje die landelijk bekend werd door een SBS6-reportageserie over de schrijnende omstandigheden van de honderden bewoners. De gemeente legde campingeigenaar Engel en zijn partner, zoon en adviseur toen ook een gebiedsverbod op.

De rechter in Breda schorste die gebiedsverboden eind november omdat de gemeente niet goed had gemotiveerd waarom er nog steeds wordt gevreesd voor verstoring van de openbare orde. De gemeente Zundert liet toen al weten dat de betrokkenen nog steeds niet welkom zijn op Fort Oranje. ,,De nieuwe beheerder zal ze niet toelaten. De zorg voor de bewoners blijft onze belangrijkste prioriteit en daarvoor is rust nodig”, zei burgemeester Leny Poppe-de Looff toen.