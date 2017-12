In de nacht van zaterdag op zondag is een 28-jarige automobilist uit Venlo om het leven gekomen door een verkeersongeval op de Guliksebaan in Venlo. De bijrijder, een 35-jarige man uit Tilburg, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de auto door hoge snelheid van de weg geraakt, raakte twee bomen en sloeg over de kop.