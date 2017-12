Commotie over mislukte grap 538 met Maan

Er is verontwaardiging ontstaan over een mislukte grap van 538-dj Frank Dane en zijn collega’s vorige maand. De zender liet zangeres Maan een aantal weken geleden tijdens een optreden op de zender zo schrikken dat ze op de radio in huilen uitbarstte. De dj’s zetten een streaker, een naakte man, in tijdens het optreden van de zangeres. De kwestie kreeg zondag pas aandacht nadat zanger Tim Knol op Twitter zijn ongenoegen over de actie had geuit en anderen zich daarbij hadden aangesloten.

Knol roept op de zender te boycotten. ,,Ongelooflijke prutsers”, reageerde Knol. Godskolere….., twitterde presetator Eric Corton. Janine Abbring: ,,Ik zocht naar woorden maar Tim zegt het al prima.” Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing reageert: ,,En ze is voor de verkoop van haar muziek afhankelijk van zo’n zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn. Bah.”

Maan reageerde geschrokken toen het gebeurde: ,,Ik schrok zo erg. Er zat opeens een naakte piemel voor m’n gezicht. Ik was al een beetje zenuwachtig voor het optreden.” De dj’s boden Maan na de actie hun excuses aan, maar Tim vindt dat niet genoeg. ,,Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op.”

Talpa laat in reactie weten dat Maan maandag om 12.00 uur te gast is bij Frank Dane op Radio 538 ,,om samen een toelichting te geven”.